Agris Gratte Chévre Agris, Charente Initiation Spéléo Gratte Chévre Agris Catégories d’évènement: Agris

Charente

Initiation Spéléo Gratte Chévre, 9 octobre 2021, Agris. Initiation Spéléo

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Gratte Chévre Sur inscription

Découverte de nos activités spéléologiques Gratte Chévre 16110 Agris Agris Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Agris, Charente Autres Lieu Gratte Chévre Adresse 16110 Agris Ville Agris lieuville Gratte Chévre Agris