initiation spéléo/canyonisme – Grotte des Sirènes Saint-Lunaire, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Lunaire.

initiation spéléo/canyonisme – Grotte des Sirènes 2021-06-26 14:15:00 – 2021-06-26 Pointe du Décollé Boulevard de la Mer

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Envie de découvrir de manière insolite le patrimoine souterrain d’une grotte marine à Saint-Lunaire? C’est possible !

Le Groupe Spéléo/Canyon de Rennes (GSCR) organise une initiation spéléologie et canyonisme les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 à la grotte des Sirènes (Saint-Lunaire) sur les créneaux horaires suivants (basse mer) : samedi 26/06 : 14h15 à 16h30 – dimanche 27/06 : 15h à 17h15.

Dans le cadre grandiose de la pointe du Décollé, face à la mer, cette séance de découverte est accessible uniquement à marée basse et dure environ 45 minutes.

Après présentation et équipement individuel (harnais complet + casque), l’expérience débute par une descente en rappel d’environ 10 mètres qui nous conduit au fond de la grotte marine. La visite continue ensuite horizontalement le long de la faille creusée par les flots, avec un passage en vire (corde) équipé au-dessus de vasques. On ressort pour finir avec une vue imprenable sur la côte d‘émeraude!

La sortie est encadrée par des bénévoles de l’association du GSCR qui fournit l’ensemble du matériel de sécurité (individuel et collectif). Prévoir une tenue et des chaussures de sport ne craignant rien (un pied à l’eau est vite arrivé!).

Nombre de places limité (par les horaires de marée) et réservation obligatoire (par téléphone de préférence) pour définir l’heure de passage (et éviter les attentes).

Tarif normal : 20 € Tarif réduit (12 à 18 ans) : 15 €

Samedi 26 juin 2021 – 14h15 – Pointe du Décollé

contact@speleorennes.fr +33 6 86 76 61 04

