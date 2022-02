Initiation Snake Gliss Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Initiation Snake Gliss Bourg-Saint-Maurice, 7 février 2022, Bourg-Saint-Maurice. Initiation Snake Gliss Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

2022-02-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-02-28 18:30:00 18:30:00 Place olympique Arc 2000

Bourg-Saint-Maurice Savoie Venez vous amuser en famille avec ce drôle de serpentin : le Snake Gliss.

Avec le Snake Gliss, frissons et sensations garantis. Le tout encadré par les moniteurs ESF.

Rendez-vous devant le tapis Eldorado – Hôtel Taj-I Mah aca2000@outlook.fr +33 6 50 82 51 36 Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Place olympique Arc 2000 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Initiation Snake Gliss Bourg-Saint-Maurice 2022-02-07 was last modified: by Initiation Snake Gliss Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 7 février 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie