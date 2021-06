Cunlhat Maison des services Cunlhat, Puy-de-Dôme Initiation smartphone Maison des services Cunlhat Catégories d’évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme

Initiation smartphone

Maison des services, le jeudi 10 juin à 13:45 5/10€ pour les 3 ateliers

Inscription obligatoire : 04 73 72 39 40 Maison des services 8 grande rue Cunlhat Cunlhat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T13:45:00 2021-06-10T15:45:00

