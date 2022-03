Initiation self défense féminim Château-la-Vallière Château-la-Vallière Catégories d’évènement: Château-la-Vallière

Indre-et-Loire

Initiation self défense féminim Château-la-Vallière, 19 mars 2022, Château-la-Vallière. Initiation self défense féminim Château-la-Vallière

2022-03-19 – 2022-03-19

Château-la-Vallière Indre-et-Loire Château-la-Vallière selfdefense@prosantenordtouraine.fr +33 2 47 40 25 45 https://www.prosantenordtouraine.fr/ CPTS Nord Touraine

Château-la-Vallière

dernière mise à jour : 2022-02-19 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Château-la-Vallière, Indre-et-Loire Autres Lieu Château-la-Vallière Adresse Ville Château-la-Vallière lieuville Château-la-Vallière Departement Indre-et-Loire

Initiation self défense féminim Château-la-Vallière 2022-03-19 was last modified: by Initiation self défense féminim Château-la-Vallière Château-la-Vallière 19 mars 2022 Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Château-la-Vallière Indre-et-Loire