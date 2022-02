Initiation “Self-Défense Complexe Raymond Dubly Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Initiation “Self-Défense Complexe Raymond Dubly, 10 mars 2022, Roubaix. Initiation “Self-Défense

du jeudi 10 mars au vendredi 11 mars à Complexe Raymond Dubly

Le CIDFF avec la ligue d’Aïkido, propose des ateliers d’Aïkido à destination des femmes, afin de leur permettre de s’initier à des gestes de défense simples et efficaces et de développer la confiance en soi.

Sur inscription – Pass sanitaire obligatoire

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes Complexe Raymond Dubly 86, rue du collège, Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:30:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T16:00:00

