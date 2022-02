Initiation Self-Defense Club Performance, 12 mars 2022, Châtellerault.

Initiation Self-Defense

Club Performance, le samedi 12 mars à 14:00

Le Rei Do Karaté club et le Club Performance vous proposent une initiation à la self-defense. Venez apprendre des techniques simples et efficaces pour vous defendre et rencontrer Thomas Lequeux son club et le Rei Do Karaté Club

Sur inscription

Venez découvrir le Penchak-Sila dans une bonne ambiance

Club Performance 14 rue gilbert, chatellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T15:00:00