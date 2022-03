Initiation salsa et Concert festif de Pata Negra et bal latino Courcelles-lès-Gisors, 1 juillet 2022, Courcelles-lès-Gisors.

Initiation salsa et Concert festif de Pata Negra et bal latino Courcelles-lès-Gisors

2022-07-01 19:30:00 – 2022-07-01 22:00:00

Courcelles-lès-Gisors Oise Courcelles-lès-Gisors

Ce soir le village de Courcelles-Lès-Gisors dansera sur les rythmes chaloupés et entraînants de la salsa.

COLLECTIF LA CANTINA Parmi les références de la musique salsa en France, PATA NEGRA déborde de vigueur et offre un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les tympans, dénoue les genoux, libère les hanches et propulse les auditeurs dans la frénésie rythmique de la salsa. Les musiciens de PATA NEGRA, réunis pour faire danser les foules sur les plus grands classiques de la scène latino-américaine, n’ont qu’une seule résolution : vous saisir, vous secouer, et atteindre avec vous l’état d’euphorie qui caractérise si bien cette musique. Pour les plus timides ou pour réviser ses pas de salsa, un cours de danse sera donné une heure avant le concert.

Ce soir le village de Courcelles-Lès-Gisors dansera sur les rythmes chaloupés et entraînants de la salsa.

COLLECTIF LA CANTINA Parmi les références de la musique salsa en France, PATA NEGRA déborde de vigueur et offre un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les tympans, dénoue les genoux, libère les hanches et propulse les auditeurs dans la frénésie rythmique de la salsa. Les musiciens de PATA NEGRA, réunis pour faire danser les foules sur les plus grands classiques de la scène latino-américaine, n’ont qu’une seule résolution : vous saisir, vous secouer, et atteindre avec vous l’état d’euphorie qui caractérise si bien cette musique. Pour les plus timides ou pour réviser ses pas de salsa, un cours de danse sera donné une heure avant le concert.

+33 3 44 10 40 02 https://www.oise.fr/

Ce soir le village de Courcelles-Lès-Gisors dansera sur les rythmes chaloupés et entraînants de la salsa.

COLLECTIF LA CANTINA Parmi les références de la musique salsa en France, PATA NEGRA déborde de vigueur et offre un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les tympans, dénoue les genoux, libère les hanches et propulse les auditeurs dans la frénésie rythmique de la salsa. Les musiciens de PATA NEGRA, réunis pour faire danser les foules sur les plus grands classiques de la scène latino-américaine, n’ont qu’une seule résolution : vous saisir, vous secouer, et atteindre avec vous l’état d’euphorie qui caractérise si bien cette musique. Pour les plus timides ou pour réviser ses pas de salsa, un cours de danse sera donné une heure avant le concert.

Nicolas Debacker

Courcelles-lès-Gisors

dernière mise à jour : 2022-03-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre