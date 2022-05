Initiation robots Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Initiation à la robotique pour enfants de 6 à 8 ans.

Présence d’un adulte obligatoire durant l’atelier.

Gratuit mais réservation obligatoire au 06-24-65-91-56.

De 10h à 12h.

Plusieurs séances :

– Mercredi 15/06

– Mercredi 22/06

