Initiation Reiki 2 Barr, 23 juillet 2022, Barr.

2022-07-23 09:00:00 – 2022-07-23 18:00:00

Barr Bas-Rhin

EUR Initiation Reiki USUI degré 2 : formation certifiante

Pour ceux/celles qui sont attiré·e·s par l’énergétique mais ne savent pas par où commencer.

– Vous recevrez 4 harmonisations (dont le “Reiju” – l’initiation traditionnelle japonaise) qui vous “re-connectent” à votre énergie de guérison innée ; – Vous pratiquez le Reiki sur vous et sur les autres et recevrez ainsi une bonne dose d’énergie Reiki ; – Vous y apprenez trois des quatres symboles du Reiki USUI traditionnel dans leur version occidentale et leur version japonaise.

Initiation Reiki

+33 6 11 90 42 05

