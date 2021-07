Monbazillac Monbazillac Dordogne, Monbazillac Initiation Qi Gong et dégustation au Château Poulvère Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Monbazillac

Initiation Qi Gong et dégustation au Château Poulvère Monbazillac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Monbazillac. Initiation Qi Gong et dégustation au Château Poulvère 2021-07-13 – 2021-07-13 Poulvere Château Poulvère

Monbazillac Dordogne EUR 15 15 C’est une nouvelle expérience inédite que vous propose le Château Poulvère: une initiation au Qi Gong (pratique énergétique et de respiration liée à la médecine chinoise et proche du Tai Chi Chuan), encadrée par Nathalie Labeste de l’association Phoenix et dragon… suivie par une dégustation des vins du domaine.

L’initiation au Qi Gong se fait au cœur des vignes, pendant 45mn à partir de 10h. La dégustation commence après pour une durée de 45mn également. Payant, sur réservation C’est une nouvelle expérience inédite que vous propose le Château Poulvère: une initiation au Qi Gong (pratique énergétique et de respiration liée à la médecine chinoise et proche du Tai Chi Chuan), encadrée par Nathalie Labeste de l’association Phoenix et dragon… suivie par une dégustation des vins du domaine.

L’initiation au Qi Gong se fait au cœur des vignes, pendant 45mn à partir de 10h. La dégustation commence après pour une durée de 45mn également. Payant, sur réservation +33 6 98 33 89 44 C’est une nouvelle expérience inédite que vous propose le Château Poulvère: une initiation au Qi Gong (pratique énergétique et de respiration liée à la médecine chinoise et proche du Tai Chi Chuan), encadrée par Nathalie Labeste de l’association Phoenix et dragon… suivie par une dégustation des vins du domaine.

L’initiation au Qi Gong se fait au cœur des vignes, pendant 45mn à partir de 10h. La dégustation commence après pour une durée de 45mn également. Payant, sur réservation Poulvère dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monbazillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Monbazillac Adresse Poulvere Château Poulvère Ville Monbazillac lieuville 44.80427#0.49448