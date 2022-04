Initiation premiers secours pour les enfants Pluduno Pluduno Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pluduno

Initiation premiers secours pour les enfants Pluduno, 12 avril 2022, Pluduno. Initiation premiers secours pour les enfants Pluduno

2022-04-12 – 2022-04-12

Pluduno Côtes d’Armor Initiation aux premiers secours pour les 9-11 ans.

Exceptionnellement sans les parents.

Sur inscription

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

