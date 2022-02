Initiation poterie à la Réserve des Trois Nomades Wiège-Faty Wiège-Faty Catégories d’évènement: Aisne

Wiège-Faty

Initiation poterie à la Réserve des Trois Nomades Wiège-Faty, 7 février 2022, Wiège-Faty. Initiation poterie à la Réserve des Trois Nomades Wiège-Faty

2022-02-07 – 2022-02-12

Wiège-Faty Aisne Wiège-Faty 40 50 Ces ateliers sont proposés aux adultes, aux enfants aux parent/enfant. Dans l’intimité de mon atelier venez découvrir la terre , modeler ou tourner à La Réserve des Trois Nomades à Wiege-Faty ! Je vous accompagne dans la réalisation d’une poterie à travers les différentes techniques de façonnage. Ces ateliers sont proposés aux adultes, aux enfants aux parent/enfant. Dans l’intimité de mon atelier venez découvrir la terre , modeler ou tourner à La Réserve des Trois Nomades à Wiege-Faty ! Je vous accompagne dans la réalisation d’une poterie à travers les différentes techniques de façonnage. les3nomades@gmail.com +33 6 81 91 10 47 Ces ateliers sont proposés aux adultes, aux enfants aux parent/enfant. Dans l’intimité de mon atelier venez découvrir la terre , modeler ou tourner à La Réserve des Trois Nomades à Wiege-Faty ! Je vous accompagne dans la réalisation d’une poterie à travers les différentes techniques de façonnage. Maud

Wiège-Faty

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Wiège-Faty Autres Lieu Wiège-Faty Adresse Ville Wiège-Faty lieuville Wiège-Faty Departement Aisne

Wiège-Faty Wiège-Faty Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wiege-faty/

Initiation poterie à la Réserve des Trois Nomades Wiège-Faty 2022-02-07 was last modified: by Initiation poterie à la Réserve des Trois Nomades Wiège-Faty Wiège-Faty 7 février 2022 Aisne Wiège-Faty

Wiège-Faty Aisne