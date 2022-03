Initiation plantes tinctoriales à la ferme des p’tits bergers Chaussy, 15 mai 2022, Chaussy.

Initiation plantes tinctoriales à la ferme des p’tits bergers Chaussy

2022-05-15 11:00:00 – 2022-05-15

Chaussy Loiret Chaussy

La Ferme des P’tits Bergers est spécialisée dans la production de laine grâce à son élevage de chèvres angora et mouton shetland. Nous travaillons depuis un an, après plusieurs formations et travaux menés sur la ferme à la mise en production de teinture végétale réalisées avec des plantes poussant à proximité et dans nos pâtures. Venez participer à la cueillette des plantes et découvrir le nuancier de la ferme (c’est à dire les tests déjà réalisés sur nos laines à partir d’une trentaine de plantes – vous serez surpris de découvrir toute la palette de couleur déjà produite).

A partir de 5 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

La Ferme des P’tits Bergers est spécialisée dans la production de laine grâce à son élevage de chèvres angora et mouton shetland. Nous travaillons depuis un an, après plusieurs formations et travaux menés sur la ferme à la mise en production de teinture végétale réalisées avec des plantes poussant à proximité et dans nos pâtures. Venez participer à la cueillette des plantes et découvrir le nuancier de la ferme (c’est à dire les tests déjà réalisés sur nos laines à partir d’une trentaine de plantes – vous serez surpris de découvrir toute la palette de couleur déjà produite).

A partir de 5 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

JA Loiret

Chaussy

dernière mise à jour : 2022-03-12 par