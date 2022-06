Initiation phytothérapie et savonnerie Solignac-sous-Roche Solignac-sous-Roche Catégories d’évènement: 43130

Solignac-sous-Roche

Initiation phytothérapie et savonnerie Solignac-sous-Roche, 19 juin 2022, Solignac-sous-Roche. Initiation phytothérapie et savonnerie Solignac-sous-Roche

2022-06-19 – 2022-06-19

Solignac-sous-Roche 43130 Solignac-sous-Roche S’initier à la dimension du soin par les plantes à travers la phytothérapie et la savonnerie avec Sarah Ducochel, herboriste et Charlie Braesch. réservation sur le site le goût du sauvage https://www.legoutdusauvage.com/ Solignac-sous-Roche

