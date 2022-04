Initiation photo Delle, 30 juillet 2022, Delle.

Initiation photo Delle

2022-07-30 14:00:00 – 2022-07-30 17:00:00

Delle Territoire-de-Belfort

Entre amis, en famille ou seul… partez dans les ruelles de Delle et le long de la rivière Allaine aux côtés de notre amateur passionné de photographie. Capturez la ville sous un nouvel angle et profitez de bons conseils.

Prévoir baskets et appareil photo.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Delle

