La Ligue de Bretagne du Sport Universitaire, en collaboration avec la Compagnie des Archers de Rennes, propose aux étudiants du district rennais des séances d’initiation ou de perfectionnement au TIR A L’ARC. Ces séances sont gratuites pour les étudiants sous réserve d’être licenciés FFSU. [=> Je prends ma licence FFSU](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) Ces séances de 2 heures vous seront proposées à la Compagnie des Archers de Rennes – 4, Avenue des Gayeulles, les jeudis 13/01, 27/01, 06/02, 24/02, 10/03 et 24/03 de 16h à 18h. Le nombre de places étant limité (maximum 20 personnes par séance), nous vous invitons à être réactif et à revenir vers nous au plus vite. Pour ce faire, il convient de répondre à ce [formulaire d’inscription](https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdHu5gmFKZkG…/viewform)

Gratuit si licencié FFSU

1 jeudi sur 2 du 13/01 au 24/03 de 16h à 18h Compagnie des Archers 4 avenue des gayeulles, Rennes Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T16:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-27T16:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-02-10T16:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-24T16:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-03-10T16:00:00 2022-03-10T18:00:00

