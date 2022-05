Initiation percutions et chants afro-cubains Roquevaire Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Initiation percutions et chants afro-cubains
Ancien Cinéma de Roquevaire "le repaire artistique" 18 rue Rolland
Roquevaire

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

30€

Cet atelier est encadré par des musiciens qui donneront un concert le soir même dans le lieu. Les participants qui auront pratiqué l'après midi interviendront lors du concert avec les musiciens. Une spécificité de ce groupe de salsa qui privilégie la fête et la convivialité.

Initiation aux percutions et chants afro-cubains qui sont la base de salsa. Une musique festive, très ludique à jouer en groupe.

odortoli@orange.fr +33 6 32 05 16 45
https://sonartprod.wixsite.com/laguagua

