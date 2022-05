Initiation Pelote – Generali / Assurances Tonnaud

Initiation Pelote – Generali / Assurances Tonnaud, 9 août 2022, . Initiation Pelote – Generali / Assurances Tonnaud

2022-08-09 – 2022-08-09 Réservation obligatoire. Que ce soit en famille ou entre copains, nous proposons avec notre partenaire "Generali / Assurances Tonnaud" de s'essayer aux différentes spécialités (pala, chistera et main nue) par petit groupe, encadrés par des éducateurs spécialisés, diplômés d'Etat, et qui feront d'eux de bons apprentis-joueurs de Pelote Basque. L'activité s'adresse aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans (si parents présents, sinon à partir de 12 ans).

