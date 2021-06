Montdragon Montdragon Montdragon, Tarn Initiation peinture acrylique Montdragon Montdragon Catégories d’évènement: Montdragon

Tarn

Initiation peinture acrylique Montdragon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Montdragon. Initiation peinture acrylique 2021-07-24 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-24 17:00:00 17:00:00 Chambre d’hôtes et atelier-galerie Plume et Pinceau 3 place des anciens combattants

Montdragon Tarn Montdragon EUR La peinture acrylique offre de multiples possibilités: Pinceaux, couteaux, spatules larges, ou autres outils donnant libre cours à la création.

Autant de découvertes qui vous séduiront et vous permettront de laisser aller votre imagination. am-serge@hotmail.fr +33 6 59 92 05 76 http://www.amargerartiste.com/ La peinture acrylique offre de multiples possibilités: Pinceaux, couteaux, spatules larges, ou autres outils donnant libre cours à la création.

Autant de découvertes qui vous séduiront et vous permettront de laisser aller votre imagination. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de tourisme du Lautrecois – Pays d’Agout

Détails Catégories d’évènement: Montdragon, Tarn Autres Lieu Montdragon Adresse Chambre d'hôtes et atelier-galerie Plume et Pinceau 3 place des anciens combattants Ville Montdragon lieuville 43.77438#2.10426