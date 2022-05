Initiation pêche en float-tube, 29 juillet 2022, .

Initiation pêche en float-tube

2022-07-29 09:30:00 – 2022-07-29 12:30:00

Initiation à la pêche des carnassiers en float-tube en étang. Grimpez à bord d’une embarcation originale pour une approche unique du milieu naturel et de la pêche. Muni d’une salopette en néoprène étanche et palmes aux pieds, vous vous dirigerez en palmant et aurez le loisir de pêcher librement au lancer dans toutes les directions !

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des chaussettes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Initiation à la pêche des carnassiers en float-tube en étang. Grimpez à bord d’une embarcation originale pour une approche unique du milieu naturel et de la pêche. Muni d’une salopette en néoprène étanche et palmes aux pieds, vous vous dirigerez en palmant et aurez le loisir de pêcher librement au lancer dans toutes les directions !

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des chaussettes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

dernière mise à jour : 2022-03-02 par