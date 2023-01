Initiation pêche durable pour rechercher les palourdes Bricqueville-sur-Mer, 16 août 2023, Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer.

Initiation pêche durable pour rechercher les palourdes

A la cahute, plage de Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer Manche

2023-08-16 14:00:00 14:00:00 – 2023-08-16 16:00:00 16:00:00

Au cours d’une séance de pêche à pied, venez découvrir comment pêcher les palourdes avec la « technique de la marque ». De cette manière, nous pratiquons une pêche douce et non-agressive pour le milieu marin.

Nous évoquerons également la réglementation en vigueur, pour la pêche à pied de loisir dans la Manche, mais aussi la biodiversité qui peuple nos estrans.

Le lieu de rendez-vous se trouve au niveau de la Cahute.

Se munir d’un couteau à palourdes (pas de râteaux svp).

Prêt d’outils possible.

Tenue vestimentaire adaptée à la météo et à la pêche.

Inscription obligatoire par téléphone au 07 85 77 90 26 ou à mediation-estran@associationavril.org

mediation-estran@associationavril.org +33 7 85 77 90 26 http://www.associationavril.org/

