2023-08-10 10:00:00 – 2023-08-10 17:00:00

Côtes-d’Armor Initiation à la technique de pêche au coup dite du Feeder, en étang, à la recherche des gros poissons blancs. Découverte du matériel et premiers pas dans la technique. Pour ados et adultes ; à partir de 10 ans.

Animation sur la journée : prévoir son pique-nique Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

