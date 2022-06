Initiation Pêche aux leurres Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Initiation Pêche aux leurres Ploufragan, 25 août 2022, Ploufragan. Initiation Pêche aux leurres

Le Gouët Rue Jacques Prévert Ploufragan Côtes d’Armor Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT BretonRue Jacques Prévert Le Gouët

2022-08-25 09:30:00 – 2022-08-25 12:30:00

Rue Jacques Prévert Le Gouët

Ploufragan

Côtes d’Armor Ploufragan Côtes-d’Armor Bretagne Initiation à la pêche de la truite aux leurres en rivière, découverte du matériel.

Matériel fourni, droit de pêche inclus.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Point de départ communiqué à la réservation

Pour ados et adultes

A partir de 10 ans

Sur réservation. +33 2 96 50 60 04 https://www.maisonpechenature.com/ Initiation à la pêche de la truite aux leurres en rivière, découverte du matériel.

Matériel fourni, droit de pêche inclus.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Point de départ communiqué à la réservation

Pour ados et adultes

A partir de 10 ans

Sur réservation. Rue Jacques Prévert Le Gouët Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Ploufragan Adresse Ploufragan Côtes d’Armor Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT BretonRue Jacques Prévert Le Gouët Ville Ploufragan lieuville Rue Jacques Prévert Le Gouët Ploufragan Departement Côtes d’Armor

Ploufragan Ploufragan Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploufragan/

Initiation Pêche aux leurres Ploufragan 2022-08-25 was last modified: by Initiation Pêche aux leurres Ploufragan Ploufragan 25 août 2022 Le Gouët Rue Jacques Prévert Ploufragan Côtes d’Armor Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT Breton

Ploufragan Côtes d’Armor