2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 12:30:00 Initiation à la pêche des carnassiers aux leurres en étang, découverte du matériel.

Matériel fourni, droit de pêche inclus.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Point de départ communiqué à la réservation

Pour ados et adultes

A partir de 10 ans

