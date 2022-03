INITIATION PÊCHE AU COUP – POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

INITIATION PÊCHE AU COUP – POUANCÉ
Près de la Fuye Pouancé
Ombrée d'Anjou
2022-07-15

Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou EUR 8 8 Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur pour attraper vos premiers poissons. A partir de 7 ans.

Sur réservation. Initiation à la pêche au coup proposée à Pouancé durant tout l’été. +33 2 41 92 35 19 Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur pour attraper vos premiers poissons. A partir de 7 ans.

Sur réservation. Près de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou

