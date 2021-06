CABOURG OT Cabourg Initiation pêche à pied (pour les 7-12 ans) OT CABOURG Catégorie d’évènement: Cabourg

du jeudi 8 juillet au jeudi 19 août à OT

Venez découvrir toutes les espèces qui vivent sur la plage et initiez vous à la bonne pratique de la pêche à pied ! Pour les enfants de 7 à 12 ans. Prévoir bottes ou chaussures adaptées, coupe-vent, chapeau ou casquette. Seau et épuisette fournis. (2km/2h30) – Niveau 1

Tarif de base 6,00€

Venez découvrir toutes les espèces qui vivent sur la plage et initiez vous à la bonne pratique de la pêche à pied ! Pour les enfants de 7 à 12 ans. Prévoir bottes ou chaussures adaptées, coupe-vent, chapeau ou casquette. Seau et épuisette fournis. (2km/2h30) – Niveau 1

OT Jardins de l'Hôtel de Ville,14390,CABOURG CABOURG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T19:30:00;2021-07-15T12:00:00 2021-07-15T14:30:00;2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T19:30:00;2021-07-29T12:00:00 2021-07-29T14:30:00;2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T19:30:00;2021-08-12T12:00:00 2021-08-12T14:30:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T19:30:00

