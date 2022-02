Initiation pêche à pied Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Initiation pêche à pied Cabourg, 14 avril 2022, Cabourg. Initiation pêche à pied Jardins de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme Cabourg

2022-04-14 15:00:00 – 2022-04-14 17:30:00 Jardins de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme

Nos plages regorgent de trésors : crabes, coques, moules… De quoi ravir tous les goûts ! Muni d'un seau et d'une épuisette, les enfants partent à la découverte de l'estran sableux tout en s'amusant. Bottes obligatoires. Inscription obligatoire à l'office de tourisme à partir du 4 avril.

cabourg@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 06 20 00

