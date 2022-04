Initiation pêche à la ligne Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire

2022-08-02 10:00:00 – 2022-08-02 17:00:00

Châtillon-sur-Loire Loiret Châtillon-sur-Loire Dans le cadre d’un partenariat avec Station Verte et Station pêche, la fédération de pêche du Loiret organise des initiations gratuites pour tout public.

Journée “A la découverte des poissons du Canal” organisée par la fédération de pêche du Loiret.

Stage gratuit. Le matériel est fourni.

pixabay

