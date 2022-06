Initiation Pala

Initiation Pala, 20 juillet 2022, . Initiation Pala



2022-07-20 18:30:00 – 2022-07-20 20:30:00 EUR 0 -2 « La pala pompigancaise » vous invite à vous initier au Pala ! Rendez-vous à la Plaine des sports (gymnase) le 20 juillet à partir de 18h30 ! « La pala pompigancaise » vous invite à vous initier au Pala ! Rendez-vous à la Plaine des sports (gymnase) le 20 juillet à partir de 18h30 ! « La pala pompigancaise » vous invite à vous initier au Pala ! Rendez-vous à la Plaine des sports (gymnase) le 20 juillet à partir de 18h30 ! dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville