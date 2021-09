Reims Reims Marne, Reims Initiation Padel Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Initiation Padel Reims, 14 septembre 2021, Reims. Initiation Padel 2021-09-14 – 2021-09-19 Inside sport 8 Rue André François J. Rieg

Reims Marne Le Padel, quézaco? C’est un sport de raquette dérivé du tennis. Le padel, qui ressemble au squash, se joue sur un court plus petit (20 m de long et 10 m de large) avec un filet qui délimite les deux côtés du terrain et des grillages ou des vitres pouvant être utilisés durant les échanges. Des initiations gratuites toute la semaine. Du Mardi 14 au Dimanche 19 Septembre, des initiations gratuites pour tous sont prévues de 17h à 21h30 en semaine, de 10h à 18h le week-end sur les nouveaux terrains. +33 3 26 35 89 11 https://insidesport.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

