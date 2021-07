Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43 000, Le Puy-en-Velay initiation padel Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43 000

initiation padel 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 Complexe sportif Célestin Quincieu Aiguilhe

Le Puy-en-Velay 43 000 A tous nos adhérents mais aussi non adhérents, passionnés ou simples curieux, une journée découverte PADEL gratuite.

Appelez Léa au 07 82 82 75 85 pour réserver votre créneau.

+33 7 82 82 75 85

