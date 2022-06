Initiation paddle à la fête de la SNSM Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 17:00:00

Finistère Surfing Locquirec vous propose une initiation gratuite en Paddle (sans réservations).

