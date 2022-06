Initiation Melawach – Balade en moto électrique Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Initiation Melawach – Balade en moto électrique Locquirec, 10 juillet 2022, Locquirec. Initiation Melawach – Balade en moto électrique

Plage du Moulin de la Rive Locquirec Finistère

2022-07-10 – 2022-07-10 Locquirec

Finistère Venez vous initier aux e-bikes avec Ronan de Melawach et découvrir les environs de Guimaëc au départ du Moulin de la rive. Départ toutes les heures de 10h à 18h, balade d’environ 30 min

Permis ou BSR requis.

Réservations sur place Venez vous initier aux e-bikes avec Ronan de Melawach et découvrir les environs de Guimaëc au départ du Moulin de la rive. Départ toutes les heures de 10h à 18h, balade d’environ 30 min

Permis ou BSR requis.

Réservations sur place Locquirec

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Other Lieu Locquirec Adresse Plage du Moulin de la Rive Locquirec Finistère Ville Locquirec lieuville Locquirec Departement Finistère

Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Initiation Melawach – Balade en moto électrique Locquirec 2022-07-10 was last modified: by Initiation Melawach – Balade en moto électrique Locquirec Locquirec 10 juillet 2022 Plage du Moulin de la Rive Locquirec Finistère

Locquirec Finistère