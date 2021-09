Prigonrieux Prigonrieux Dordogne, Prigonrieux Initiation marche nordique Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux

Initiation marche nordique Prigonrieux, 25 septembre 2021, Prigonrieux. Initiation marche nordique 2021-09-25 – 2021-09-25 route du stade Complexe sportif

Prigonrieux Dordogne Prigonrieux Venez découvrir la pratique de la marche nordique avec une initiation gratuite. Accueil à partir de 9h30, tenue vestimentaire confortable, chaussure souple de sport, les bâtons vous seront prêtés Venez découvrir la pratique de la marche nordique avec une initiation gratuite. Accueil à partir de 9h30, tenue vestimentaire confortable, chaussure souple de sport, les bâtons vous seront prêtés +33 6 82 50 31 55 Venez découvrir la pratique de la marche nordique avec une initiation gratuite. Accueil à partir de 9h30, tenue vestimentaire confortable, chaussure souple de sport, les bâtons vous seront prêtés marche nordique dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse route du stade Complexe sportif Ville Prigonrieux lieuville 44.86009#0.39105