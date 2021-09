La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Initiation Marche Nordique – La Crèche La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche Deux-Sèvres Dimanche 12 septembre – La Crèche

Initiation marche nordique :

L’ Association Nordic Club Crèchois organise une séance d’initiation, dimanche 12 septembre, à partir de 8 h, au stade de Champcornu.

+ d’infos : https://www.nordic-club-crechois.org/ Dimanche 12 septembre – La Crèche

+ d’infos : https://www.nordic-club-crechois.org/ +33 6 58 64 46 62 Dimanche 12 septembre – La Crèche

+ d’infos : https://www.nordic-club-crechois.org/ Nordic club créchois dernière mise à jour : 2021-09-07 par

