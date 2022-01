Initiation Marche Nordique et gym bâtons quai de Prague Orléans Catégories d’évènement: Loiret

quai de Prague, le lundi 7 février à 13:00

L’association DYNA GYM ORLEANS vous propose de venir découvrir la Marche Nordique associé à la gym bâtons Activité accessible à tous et gratuite en bord de Loire, quai de Prague Bâtons fournis RdV sur place (quai de Prague, aux Tourelles à coté de l’arrêt de bus en face du café « le troquet royal »

inscription obligatoire, gratuit

2022-02-07T13:00:00 2022-02-07T14:00:00

