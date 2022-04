Initiation ludique à l’art du mime Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation ludique à l’art du mime Bibliothèque Fessart, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 10h00 à 11h45

. gratuit

Initiation ouverte à tou·tes à partir de 5 ans, pour apprendre les mouvements élémentaires de cet art silencieux qu’on appelle le Mime. On y apprendra à offrir une fleur, à tenir un point fixe, à marcher sur place, transformant ainsi l’espace quotidien en espace féerique. Ateliers animés par Natalie Stadelmann et Ivan Bacciocchi de l’École International de Mime corporel dramatique. ateliers à partir de 5 ans, en présence d’interprètes en LSF. Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris

11 : Jourdain (Paris) (226m) 26 : Jourdain (Paris) (226m)

Contact : 041 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart https://www.facebook.com/bibliothequefessart

Yvan Teulé atelier art du mime

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Fessart Adresse 6 rue Fessart Ville Paris lieuville Bibliothèque Fessart Paris Departement Paris

Bibliothèque Fessart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiation ludique à l’art du mime Bibliothèque Fessart 2022-06-18 was last modified: by Initiation ludique à l’art du mime Bibliothèque Fessart Bibliothèque Fessart 18 juin 2022 Bibliothèque Fessart Paris Paris

Paris Paris