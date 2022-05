Initiation Lave Emaillée Jenzat Catégories d’évènement: Allier

Jenzat

Initiation Lave Emaillée, 11 juillet 2022, Jenzat. Initiation Lave Emaillée Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal – Les Places Jenzat

2022-07-11 – 2022-07-11 Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal – Les Places

Jenzat 03800 Initiation à partir d’un projet défini à l’avance (réservation et contact préalable nécessaire) sur une plaque de 15×15 cm maximum. Les réalisations seront à récupérer le vendredi suivant. Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal – Les Places Jenzat

