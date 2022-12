Initiation jonglerie- aniamtion gratuite – 20/12 Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Initiation jonglerie- aniamtion gratuite – 20/12 Aragnouet, 20 décembre 2022, Aragnouet . Initiation jonglerie- aniamtion gratuite – 20/12 PIAU ENGALY Pied des pistes Aragnouet Hautes-Pyrénées Pied des pistes PIAU ENGALY

Venez vous initier à la jonglerie avec nos amis de l’équipe d’animation. Travailler la coordination et les rires seront de la partie! infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 https://www.piau-engaly.com/ Pied des pistes PIAU ENGALY Aragnouet

