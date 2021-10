La Verrière médiathèque Aimé Césaire La Verrière, Yvelines Initiation jeux : Initiation Warhammer médiathèque Aimé Césaire La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

médiathèque Aimé Césaire, le samedi 27 novembre à 14:00

Venez découvrir l’univers de fantasy Wharhammer et initiez-vous aux batailles et aux stratégies sur table grâce au **_club du Centre Alfred de Vigny !_** _Tout public_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Passionnés de Warhammer (Battle, Age of Sigmar, 40.000…) ou curieux souhaitant découvrir cet univers, cet atelier est pour vous ! médiathèque Aimé Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00

