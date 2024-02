Initiation JDR Warhammer 40 000 Boutique Parkage Pertuis, samedi 2 mars 2024.

Initiation JDR Warhammer 40 000 Boutique Parkage Pertuis Vaucluse

Venez vous initier au Jeu de Rôle « Warhammer 40k Roleplay Wrath & Glory » .

Parkage Pertuis vous propose de vivre une aventure palpitante dans l’univers de Warhammer 40 000 !



« Le Libre-Marchand Jakel Varonius vous a recruté au sujet d’un mystère sur un monde-océan.

En effet, un avant-poste ne donne plus de signe de vie depuis plusieurs semaines, chose inquiétante vu l’importance tactique de ce lieu pour l’Impérium.

Votre mission sera donc de vous rendre sur place afin d’enquêter sur ce qui s’y passe et éliminer les éventuelles menaces que vous pourriez rencontrer, au nom de l’Empereur ! «



Cette séance d’initiation comprend un briefing d’environ 30min avec présentation des règles, de l’univers et des personnages jouables ainsi qu’une aventure d’initiation d’environ 4h.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:00:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

Boutique Parkage 176 Place mirabeau

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis@parkage.com

