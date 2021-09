INITIATION INFORMATIQUE Villeneuve-lès-Béziers, 21 septembre 2021, Villeneuve-lès-Béziers.

INITIATION INFORMATIQUE 2021-09-21 09:00:00 – 2021-09-21 12:00:00

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers

La Médiathèque vous propose des ateliers pour découvrir et apprendre à manipuler le matériel informatique et numérique.

Divers thèmes.

Gratuit, sur inscription.

Pass Sanitaire et carte de la médiathèque obligatoires.

mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr +33 4 67 39 47 51

