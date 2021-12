Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Initiation informatique : nettoyer son PC Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ludomédiathèque Colette, le samedi 15 janvier 2022 à 10:00

Vous remarquez des ralentissements ou des bugs au démarrage de votre ordinateur ou de certains logiciels ? Le pôle multimédia vous accompagne dans l’installation et l’utilisation de divers logiciels afin de redonner une seconde jeunesse à votre PC.

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Vous remarquez des ralentissements ou des bugs au démarrage de votre ordinateur ou de certains logiciels ? Le pôle multimédia vous accompagne afin de redonner une seconde jeunesse à votre PC.

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:30:00

