Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Initiation informatique : ma tablette et mon téléphone Android Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation informatique : ma tablette et mon téléphone Android Médiathèque Andrée Chedid, 7 octobre 2021, Tourcoing. Initiation informatique : ma tablette et mon téléphone Android

Médiathèque Andrée Chedid, le jeudi 7 octobre à 10:00

Vous avez une tablette ou un smartphone qui fonctionne sous Android ? Vous avez besoin d’aide pour l’utiliser au mieux ? Le pôle multimédia vous donne rendez-vous à la médiathèque Andrée Chedid.

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Vous avez une tablette ou un smartphone qui fonctionne sous Android ? Vous avez besoin d’aide pour l’utiliser au mieux ? Le pôle multimédia vous donne rendez-vous à la médiathèque Andrée Chedid. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing