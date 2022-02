Initiation informatique : le Cyber World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation informatique : le Cyber World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette, 19 mars 2022, Tourcoing. Initiation informatique : le Cyber World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage numérique)

Ludomédiathèque Colette, le samedi 19 mars à 10:00

Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : le Cyber World CleanUp Day ! (Journée mondiale du nettoyage numérique) Une matinée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique. Dans ce cadre, l’équipe du pôle multimédia vous donnera quelques conseils et des d’outils pour limiter l’impact de votre activité numérique sur la planète.

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Atelier de sensibilisation à l’impact du numérique sur l’environnement. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing Departement Nord

Ludomédiathèque Colette Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Initiation informatique : le Cyber World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette 2022-03-19 was last modified: by Initiation informatique : le Cyber World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette Ludomédiathèque Colette 19 mars 2022 Ludomédiathèque Colette Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord