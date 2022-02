Initiation informatique : découverte des nano-ordinateurs avec Raspberry Pi Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation informatique : découverte des nano-ordinateurs avec Raspberry Pi Ludomédiathèque Colette, 9 avril 2022, Tourcoing. Initiation informatique : découverte des nano-ordinateurs avec Raspberry Pi

Ludomédiathèque Colette, le samedi 9 avril à 10:00

Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : un atelier découverte des nano-ordinateur avec Raspberry Pi* et installation étape par étape d’un système d’exploitation OS Rasbian. * Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte de la taille d’une carte de crédit créé afin de démocratiser l’accès aux ordinateurs.

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

