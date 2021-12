Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ludomédiathèque Colette, le samedi 12 février 2022 à 10:00

L’impression 3D n’aura plus aucun secret pour vous ! Découvrez la 3D en modélisant et en imprimant votre propre jeton de caddie personnalisé.

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

L'impression 3D n'aura plus aucun secret pour vous ! Découvrez la 3D en modélisant et en imprimant votre propre jeton de caddie personnalisé. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00

