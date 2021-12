Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Initiation informatique : découverte de la découpeuse vinyle et de la presse à chaud Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Initiation informatique : découverte de la découpeuse vinyle et de la presse à chaud

Ludomédiathèque Colette, le samedi 12 mars 2022 à 10:00

Atelier d’initiation à la presse à chaud et à la découpeuse vinyle. Personnalisez votre T-shirt en floquant* vos propres réalisations et découvrez étape par étape le fonctionnement d’une découpeuse vinyle. * Le flocage est un processus permettant d’appliquer un motif sur un tissu (un vêtement par exemple).

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:30:00

