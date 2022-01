INITIATION IMPRESSION 3D Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Agde Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité Virtuelle à la MAG grâce au casque VR. Vous en avez certainement entendu parler dans les journaux, à la télé ou encore par un ami à la pointe de la technologie : la vague de l’impression 3D déferle sur le monde et arrive à la MAG.

Beaucoup la considèrent déjà comme la 4ème révolution industrielle tant cette technologie disruptive a le pouvoir de bouleverser la façon de produire. L’équipe numérique vous fait découvrir le monde de la fabrication numérique, de l’idée à la création.

Une approche accessible pour tous en une séance. MEDIATHEQUE AGATHOISE AGDE. Atelier vidéoludique gratuit pour adultes.

+33 4 67 94 67 00

Beaucoup la considèrent déjà comme la 4ème révolution industrielle tant cette technologie disruptive a le pouvoir de bouleverser la façon de produire. L’équipe numérique vous fait découvrir le monde de la fabrication numérique, de l’idée à la création.

Une approche accessible pour tous en une séance. Agde

